Обнародовано количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 7 106 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за прошедший период проведено 468 967 тестов.