https://news.day.az/society/1250702.html На место страшного пожара в Баку прибыл замглавы МЧС Азербайджана
На место страшного пожара в Баку прибыл замглавы МЧС Азербайджана
Пожар на территории фабрики по производству красок в Баку тушат 32 единицы техники, к работам привлечены 160 человек.
Как передает Day.Az, на место происшествия прибыл замглавы МЧС Азербайджана Этибар Мирзоев.
"Огонь распространился на территории 700 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
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