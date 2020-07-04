На место страшного пожара в Баку прибыл замглавы МЧС Азербайджана

Пожар на территории фабрики по производству красок в Баку тушат 32 единицы техники, к работам привлечены 160 человек.

Как передает Day.Az, на место происшествия прибыл замглавы МЧС Азербайджана Этибар Мирзоев.

"Огонь распространился на территории 700 квадратных метров", - сообщили в МЧС.