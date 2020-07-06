Для разрешения проблемы с питьевой водой в Нефтчале установлены водные резервуары

Для улучшения снабжения питьевой населения города Нефтчала и ряда сел района, где наблюдается нехватка воды, продолжаются экстренные мероприятия. В городе и ряде сел установлены резервуары с водой, сообщили в понедельник Day.Az в ОАО "Азерсу".

В различных кварталах города установлено 37 резервуаров с водой объемом по 5 кубометров, в ближайшие дни их число дйдет до 44.

Резервуары очищены и продезинфицированы сотрудниками АО, выездные лаборатории центральной лаборатории взяли пробы воды, разрешив ее использовать. Качество воды постоянно контролируется выездными лабораториями. Контролируется также забор и равное распределение воды. Для постоянного заполнения резервуаров 18 водовозов работают в усиленном режиме, доставляя воду из Сальяна.

Отметим, что для обеспечения подачи воды в город Нефтчала близ города Сальян началось строительство водохранилища вместимостью 7 500 кубометров. От него до города Нефтчала строится магистральный водопровод протяженностью 44 километра. Его строительство завершится до конца этого года, и трубопровод будет подсоединен к существующей водораспределительной сети.

Напомним, что в связи с падением уровня воды в Куре произошло смешение вод Каспия с водами реки. В результате вода в Куре стала непригодной для питья.