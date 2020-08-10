Многолюдные пляжи - это зоны повышенного риска заражения COVID-19

В настоящее время многолюдные пляжи можно считать зонами с повышенным риском заражения COVID-19, что населения обязательно должно учитывать.

Об этом в понедельник сказал Trend доктор философии по медицине Язгуль Абдиева, передает Day.Az.

По ее словам, походы на пляжи и прием витамина D на солнце очень важны с точки зрения укрепления человеческого организма.

"После снятия ограничений на посещение пляжей начался большой наплыв населения. На самом деле, интерес к пляжам весьма отрадный факт. Но если учесть, что отдых на пляжах с соблюдением требований карантина полезен для людей, расслабляться и не соблюдать эти правила крайне опасно. Несоблюдение социальной дистанции на многолюдных пляжах в кратно увеличивает риск инфицирования COVİD-19", - сказала Абдиева.

Именно поэтому она советует населению не посещать многолюдные пляжи, и пользоваться порталом cimerlik.az, предоставляющего информацию о текущей ситуации на пляжах.

"Граждане, которые хотят пойти на пляж, могут использовать этот сайт, чтобы определять пляжи с меньшим количеством людей, тем самым сводя к минимуму опасность заражения. Если мы хотим защитить свою жизнь, а также жизнь наших близких, давайте будем осторожны и уделим этому вопросу особое внимание. Наша незначительная халатность может снова привести к росту числа заражений этим вирусом. Ведь количество инфицированных сокращается, что очень радует нас. Но не следует забывать, что опасность по-прежнему остается, и в результате халатности количество заражений может вырасти в любой момент", - добавила Язгуль Абдиева.