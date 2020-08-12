https://news.day.az/society/1261889.html В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
Сегодня в Азербайджане проведено 8 054 теста на коронавирус.
Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 12-е августа.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 804 513 тестов.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 269 человек, 221 из них находятся в реанимации, а 41 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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