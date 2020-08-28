В Баку пройдет ярмарка меда

Проведение в Баку ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции, ярмарок меда, организуемых в выходные дни, в этот раз будет на усмотрении пчеловодов.

Об этом АПА сказал председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов, передает Day.Az.

По его словам, вопрос сейчас обсуждается, рассматриваются возможности проведения ярмарок, исходя из текущей ситуации: "В этом году проведение очередной ярмарки меда запланировано до конца сентября. Правда, точного решения нет, но пчеловоды ведут подготовку. Рассматривается вариант продажи меда 300 пчеловодов в различных местах Баку, на сельхозяйственных ярмарках, которые организуются в конце каждой недели".