В Баку убили полковника полиции

Стали известны некоторые детали смерти Таира Тагиева, убитого с особой жестокостью вечером 24 сентября в своей квартире по ул. И. Дадашева, 57а в Наримановском районе Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Тагиев длительное время работал в органах внутренних дел, занимал различные должности в Наримановском и Бинагадинском РУП, в том числе был начальником двух районных управлений полиции.

Тагиев был полковником полиции и несколько лет назад был отправлен на пенсию по возрасту.

Согласно информации, во время происшествия он был дома один. Неизвестный (неизвестные), проникнув в квартиру, нанесли ему многочисленные колото-резаные раны, от которых он и скончался. Тело Тагиева было обнаружено родственниками на полу в квартире через час после убийства.

По предварительной информации, Тагиев убит с целью мести.

Напомним, что убитый приходился деверем Юнису Ильдырымзаде - брату экс-прокурора Хатаинского района Юсифу Ильдырымзаде. Юнис Ильдырымзаде был председателем ликвидированного ОАО "Amrahbank".