Расширены полномочия государственных медицинских учреждений.

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал постановление "О внесении изменений в "Образцовый устав" государственных и муниципальных медицинских учреждений".

Согласно постановлению, осуществление трансплантации донорских органов в соответствии с законом "О донорстве и трансплантации органов и тканей человека", а также изъятие, подготовка, хранение, транспортировка, импорт и экспорт донорских органов включены в список полномочий государственных медицинских учреждений.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Отметим, постановление было принято в целях обеспечения исполнения указа президента Азербайджанской Республики от 8 декабря 2020 года №1208 "О применении Закона Азербайджанской Республики от 20 октября 2020 года №189-VIG "О донорстве и трансплантации органов и тканей человека".