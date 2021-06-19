Объявлены результаты выпускных экзаменов по общему среднему образованию

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) среднему образованию, которые прошли 16-17 июня.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, учащиеся 9-х классов, участвовавшие в экзаменах, могут ознакомиться со своими результатами и графическим изображением "карты ответов", перейдя по ссылке на сайте Центра. Узнать рабочие номера они могут здесь.

Также можно ознакомиться с результатами, отправив SMS с рабочим номером на короткий номер 7727.

Отмечается, что из 46 618 учащихся, которые должны были принять участие в экзаменах, не явились 593 человека. Результаты двух человек были аннулированы за нарушение правил экзамена.

ГЭЦ с 22 июня организует онлайн-апелляцию (через программу Zoom или по телефону) для рассмотрения жалоб по результатам экзамена. Для обращения в апелляционную комиссию необходимо зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет размещена на сайте ГЭЦ с 19-го по 21 июня. Те, кто не пройдет регистрацию в течение указанного периода, позже не смогут подать апелляцию. Присутствие учащегося при обсуждении его обращения является обязательным. Вместе с ним в обсуждении может участвовать один из его родителей. Рассмотрение апелляции одного человека будет длиться не более 15 минут.