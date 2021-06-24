Можно ли проводить свадьбы в частных домах? - отвечает АПБ
В частных домах разрешается проводить торжества с количеством гостей до 50 человек и с соблюдением требований, которые определены "Методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции на объектах общепита", сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана.
В Агентстве отметили, что в "Методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции на объектах общепита" нет никаких ограничений в связи с использованием кондиционеров и систем вентиляции в местах, где проводятся торжества.
В сообщении Агентства говорится, что по решению, принятому Кабмином Азербайджана, организация торжеств с участием до 50 человек регулируется вышеуказанными Методическими указаниями: "В ближайшие дни общественность будет проинформирована о дополнительных методических указаниях в связи с проведением торжеств с участием до 150 человек".
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