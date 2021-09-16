В работу бакинского метро внесены изменения

Станция метро "Кероглу" будет работать в усиленном режиме в связи с проведением матча "Карабах" - "Базель".

Об этом сообщил Day.Az руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"Планируется выпустить дополнительные поезда, при необходимости время работы метро может быть продлено на 15 минут", - добавил он.

Отметим, матч "Карабах" - "Базель" состоится сегодня в 20:45 на Бакинском олимпийском стадионе.