https://news.day.az/society/1380837.html В работу бакинского метро внесены изменения - из-за матча "Карабах" - "Базель"
В работу бакинского метро внесены изменения - из-за матча "Карабах" - "Базель"
Станция метро "Кероглу" будет работать в усиленном режиме в связи с проведением матча "Карабах" - "Базель".
Об этом сообщил Day.Az руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
"Планируется выпустить дополнительные поезда, при необходимости время работы метро может быть продлено на 15 минут", - добавил он.
Отметим, матч "Карабах" - "Базель" состоится сегодня в 20:45 на Бакинском олимпийском стадионе.
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