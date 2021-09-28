В Гедабейском районе закрыли хлебопекарню

Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) провели проверку в принадлежащем Гасанову Махиру Магеррам оглу хлебопекарном цехе, функционирующем в селе Новосаратовка Гедабекского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение агентства, в ходе проверки было выявлено грубое нарушение требований технических нормативно-правовых актов в сфере пищевой безопасности, санитарных норм и правил.

При этом было выявлено, что персонал не проходил медицинский осмотр и не был обеспечен специальной одеждой, а дезинфекция, дезинсекция и дератизация на данном объекте и вовсе не проводились.

В связи с выявленными недостатками деятельность пекарни была прекращена, а ее владелец привлечен к ответственности.