https://news.day.az/society/1391288.html В Азербайджане завершается подготовка законопроекта о медиа - Ахмед Исмайлов
В Азербайджане завершается подготовка законопроекта о медиа - Ахмед Исмайлов
В Азербайджане завершается подготовка законопроекта о медиа.
Об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов на мероприятии на тему "Медиа и правовое просвещение", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что историческая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне создала новые реалии в регионе.
По его словам, медиа должны информировать мировое сообщество об этих реалиях.
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