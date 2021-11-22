https://news.day.az/society/1406511.html В некоторых районах Азербайджана нет газа - ПРИЧИНА
В некоторых районах Азербайджана нет газа - ПРИЧИНА
В связи с ремонтными работами на газораспределительной станции Yeni Binə сегодня с 09:00 вплоть до их завершения подача газа в поселки Бина (так называемый "Молочный совхоз") и Гала Хазарского района приостановлена.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
Кроме того, в связи с устранением утечек газа, выявленных в ходе проведенного ЗАО Təmiz Qaz технического осмотра, с 09:00 наблюдаются перебои в газоснабжении 16 сел Гусарского района, а также города Гусара.
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