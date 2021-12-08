В Азербайджане впервые внедряется приложение "Мобильный нотариат"

Приложение "Мобильный нотариат" впервые внедряется в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник управления информационно-коммуникационных технологий минюста Агакерим Самедзаде.

"На сегодняшний день приложением "Мобильный нотариат" пользуются около 200 тысяч человек. Каждый день более 500 отдельных документов утверждаются посредством данного приложения. Инновации в этом направлении будут продолжены", - сказал начальник управления.

Он отметил, что посредством приложения можно переводить все коммунальные услуги на имя нового собственника за один шаг.

"В ближайшее время мы также сообщим банкам и о новой программе, которая будет создана в этом направлении", - отметил Агакерим Самедзаде.