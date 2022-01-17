В школах Азербайджана пройдут занятия в связи с трагедией 20 Января
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19 января в высших, средних специальных, профессиональных и общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана пройдут специальные занятия, посвященные 32-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве образования Азербайджана, соответствующий указ был подписан министром образования Эмином Амруллаевым.

Контроль за исполнением приказа поручен замминистра Фирудину Гурбанову.