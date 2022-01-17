https://news.day.az/society/1427573.html В школах Азербайджана пройдут занятия в связи с трагедией 20 Января
В школах Азербайджана пройдут занятия в связи с трагедией 20 Января
19 января в высших, средних специальных, профессиональных и общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана пройдут специальные занятия, посвященные 32-й годовщине трагедии 20 Января.
Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве образования Азербайджана, соответствующий указ был подписан министром образования Эмином Амруллаевым.
Контроль за исполнением приказа поручен замминистра Фирудину Гурбанову.
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