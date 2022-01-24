Стали известны даты выпускных экзаменов
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Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) планирует провести в марте - апреле выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (11 лет), по уровню общего среднего образования (9 лет), первый этап вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения для выпускников предыдущих лет, экзамены по приему на государственную службу (по группам А и В) и другие экзамены.
 

Day.Az со ссылкой на ГЭЦ представляет график экзаменов.

Дата

Экзамен

Место проведения

5 марта

Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (11 лет)

Гарадагский, Хазарский, Ясамальский, Наримановский районы Баку, Гянджа (Кяпазский район), Газах, Гах, Балакен, Евлах, Агдам, Гейчай, Агдаш, Лянкяран, Имишли, Ширван, Гусар, Билясувар, грузинский сектор

6 марта

Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (11 лет)

Низаминский, Сураханский, Бинагадинский районы Баку, Сумгайыт, Гянджа, Агстафа, Огуз, Загатала, Бейлаган, Физули, Кюрдамир, Уджар, Джалилабад, Саатлы, Нефтчала, Шабран, Сиязан, Хызы

6 марта

Тестовый экзамен для кандидатов в члены коллегии адвокатов

Баку, Насиминский район, ул. Саламзаде, 28

12 марта

Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (11 лет)

Сабунчинский, Сабаильский, Насиминский районы Баку, Нахчыван, Геранбой, Нафталан, Гейгель, Дашкесан, Товуз, Гедабей, Шеки, Масаллы, Астара, Барда, Тертер, Агсу, Исмаиллы, Сабирабад, Хачмаз

13 марта

Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (11 лет)

Хатаинская, Абшеронская, Пираллахинская, Мингячевирская, Самухская, Шамкирская, Габалинская, Ярдымлинская, Лерикская, Агджабединская, Зардабская, Шамахинская, Сальянская, Губинская, Гобустанская, Гаджигабульская, Бакинская (спецшколы - интернаты, школы, расположенные в местах лишения свободы, о. Чилов), английский и французский сектор

13 марта

Вступительный экзамен на госслужбу (по группе А)

Баку, Насиминский район, ул. Саламзаде, 28

2 и 3 апреля

- I этап вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, вступительные экзамены в высшие учебные заведения по V группе специальностей и в колледжи на базе 11-летнего образования;

- дополнительный экзамен для учащихся 11-х классов, желающих сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, на котором они сдавали выпускные экзамены;

- выпускные экзамены в порядке экстерната (11 лет)

Будут объявлены

10 апреля

- Экзамен по приему на госслужбу (по группе B)

- Вступительные экзамены в V класс спецшколы Государственной пограничной службы (ГПС)

Будут объявлены позже

16 и 17 апреля

Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (9 лет) (I зона)

Будут объявлены позже

23 и 24 апреля

Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (9 лет) (II зона)

Будут объявлены позже

30 апреля и 1 мая

Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (9 лет) (III зона)

Будут объявлены позже