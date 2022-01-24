Стали известны даты выпускных экзаменов

- I этап вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, вступительные экзамены в высшие учебные заведения по V группе специальностей и в колледжи на базе 11-летнего образования;

- дополнительный экзамен для учащихся 11-х классов, желающих сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, на котором они сдавали выпускные экзамены;

- выпускные экзамены в порядке экстерната (11 лет)