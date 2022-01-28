Статистика заражения коронавирусом по Азербайджану

В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку - 52,3%.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте koronavirusinfo.az.

Далее следуют Абшеронский район - 13,3%, низменные районы - 12,9%, Гянджа-Газахский регион - 7,7%, в Шеки-Загатальском регионе - 3,5%, в Губа-Хачмазском регионе - 3,6%, в Лянкяране - 2,5%, в Горном Ширване - 2,2%, Верхнем Карабахе - 1,6%. Наименьшее число случаев заражения по стране выявлено в Нахчыване - 0,05 %. У приехавших из-за рубежа 0,5%.