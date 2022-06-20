Какова ситуация на дорогах Баку?

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел сообщил о последней ситуации на дорогах столицы.

Как сообщили Day.Az в центре, улицы и проспекты, на которых наблюдается высокая плотность движения, следующие:

1. От шоссе Баку-Сумгайыт - Масазырского круга в направлении круга 20 января наблюдается высокая плотность.

2. Начиная с проспекта Зии Буньядова - моста Чермет и до пересечения с проспектом Ататюрка плотность наблюдается в направлении круга 20 января.

3. Начиная с Тбилисского проспекта - круга 20 января, плотность наблюдается в направлении центра.