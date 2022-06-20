https://news.day.az/society/1472198.html Какова ситуация на дорогах Баку?
Какова ситуация на дорогах Баку?
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел сообщил о последней ситуации на дорогах столицы.
Как сообщили Day.Az в центре, улицы и проспекты, на которых наблюдается высокая плотность движения, следующие:
1. От шоссе Баку-Сумгайыт - Масазырского круга в направлении круга 20 января наблюдается высокая плотность.
2. Начиная с проспекта Зии Буньядова - моста Чермет и до пересечения с проспектом Ататюрка плотность наблюдается в направлении круга 20 января.
3. Начиная с Тбилисского проспекта - круга 20 января, плотность наблюдается в направлении центра.
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