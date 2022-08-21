Молодой плотник, изготавливающий поделки из дерева

История народного творчества в Азербайджане уходит корнями в глубокую древность. Древние виды ремесел, передававшиеся из поколения в поколение, сохранились по сей день. Одним из таких видов является плотничество, традиции которого продолжаются сегодня во многих регионах нашей страны, включая и Масаллинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, житель села Искендер Масаллинского района 28-летний Агиль Сулейманлы занимается плотничеством с детства. Агиль родился в семье плотника и узнал секреты ремесла от своего отца. Впервые начал мастерить различные фигуры из веток, которые собирал в лесу. Постепенно его интерес к этому делу возрос.

С годами молодой плотник стал мастером своего дела. Агиль Сулейманлы изготавливает и продает различные сувениры, часы, цветочные горшки.

При изготовлении поделок он использует в основном древесину грецкого ореха и дуба.

Молодой плотник сначала создает 3D-модель своей работы, а затем приступает к ее изготовлению. Этот процесс занимает около 5 дней.

Агиль отмечает, что данное ремесло не такое легкое, каким кажется на первый взгляд, так как требует от человека терпения и внимания.

Наиболее интересные изделия Агиля - настенные часы, которые он изготавливает из пней деревьев.

Приобретая его работы, покупатели из Масаллы и окрестных районов используют их в дизайне интерьера своих домов или объектов общественного питания.