https://news.day.az/society/1499338.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 149 случаев заражения коронавирусом, 193 человека вылечились, трое - скончались, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 821 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 810 374 человека вылечились, 9 913 - скончались, число активных больных составляет 1 024.
За последние сутки в стране проведены 2 456 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 247 567.
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