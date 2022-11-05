В Баку появится новая станция метро

Строительство станции с предварительным названием "B 4" может быть завершено в 2024 году.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сказал главный инженер ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов после мероприятия, посвященного 55-летию Бакинского метрополитена.

Он сообщил, что на станции в настоящее время ведутся земляные работы: "Прорыты тоннели от станции "8 ноября" до станции "B 4". В тоннелях ведутся монтажные работы. Строительство станции "B 4" может быть завершено до конца следующего года или самое позднее к началу 2024 года".

Алихан Османов также сказал, что проектная документация станции Бакинского метрополитена с условным названием Y14 уже готова: "Если будут решены финансовые и другие вопросы, мы приступим к ее строительству".

Котлован станции Y15 уже вырыт, а на станции Y16 строительные работы завершены на 50%, добавил он.

"Схема развития Бакинского метрополитена предусматривает дальнейшее расширение красной линии, строительство синей линии и другие работы. Мы шаг за шагом следуем этому плану. Строительство продолжается уже на 4-й станции фиолетовой линии. Строительство станций с условными названиями Y14, Y15, Y16 между станциями метро "Хатаи" и "Ази Асланов" в качестве продолжения зеленой линии в настоящее время не ведется. Но мы построили большую часть станции Y15. В следующем году мы можем продолжить ее строительство. В то же время у нас предусмотрены три станции на зеленой линии от станции "Дарнагюль" до станции "Кероглу". Их проекты уже готовы", - отметил главный инженер.

Самир Гулиев