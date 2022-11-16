Центральный Ботанический сад в Баку закрывается в связи с ремонтными работами.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в среду в ответ на запрос Trend в администрации Центрального ботанического сада.

Было отмечено, что вход в Центральный ботанический сад будет закрыт с 19 ноября на время работ по благоустройству и реконструкции.

Отметим, что на проведение работ по благоустройству, строительству и реконструкции Центрального ботанического сада выделены 25 миллионов манатов.