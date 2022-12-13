Объявлена дата вступительного экзамена в магистратуру

Вышел 2 номер журнала "Магистр".

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, в журнале представлен полный текст объявления о приеме в магистратуру высших учебных заведений и Национальной Академии Наук Азербайджана, порядок создания и использования "Личного кабинета", условия конкурса, порядок заполнения формы "электронное заявление бакалавра" и другая информация.

Отметим, вступительный экзамен в магистратуру (I попытка) планируется провести 19 февраля 2023 года. Прием электронных документов желающих принять участие в экзамене будет осуществляться с 24 января по 9 февраля.

В настоящее время на портале otk.az можно принять участие в пробном онлайн-экзамене соответствующей разработанной ГЭЦ модели экзамена.