https://news.day.az/society/1531548.html Количество больниц, выделяемых врачам-резидентам, будет сокращено - Ахлиман Амирасланов
Количество больниц, выделяемых врачам-резидентам, будет сокращено - Ахлиман Амирасланов
В Азербайджане будет сокращено количество больниц, выделяемых для работы врачам-резидентам.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил председатель парламентского Комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.
Он отметил, что в связи с этим были проведены переговоры с Министерством здравоохранения Азербайджана.
"Нельзя отправлять резидента в каждую больницу. Ранее для этих целей была предусмотрена 31 больница. Это число будет уменьшено. Резидентов должны принимать больницы с неограниченными возможностями", - отметил он.
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