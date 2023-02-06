https://news.day.az/society/1535450.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом, 5 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 085 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 817 816 человек вылечились, 10 096 скончались, число активных больных - 173.
За прошедшие сутки проведено 619 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 496 659 тестов.
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