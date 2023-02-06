В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом, 5 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 085 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 817 816 человек вылечились, 10 096 скончались, число активных больных - 173.

За прошедшие сутки проведено 619 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 496 659 тестов.