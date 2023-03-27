В Губе пресечено незаконное производство угля

В Губе обнаружена незаконная угольная скважина.

Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники отдела общественной безопасности Губинского РУП обнаружили незаконно эксплуатируемую угольную скважину в ходе проведения очередных контрольных мероприятий по пресечению незаконной добычи угля на территории района.

В ходе расследования было установлено, что незаконным производством древесного угля занимался местный житель Эльсевер Гайыбов.

В связи с выявленным фактом составлен протокол, в отношении виновного лица приняты соответствующие меры, угольная скважина ликвидирована.