https://news.day.az/society/1549838.html В Губе пресечено незаконное производство угля - ФОТО
В Губе пресечено незаконное производство угля - ФОТО
В Губе обнаружена незаконная угольная скважина.
Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники отдела общественной безопасности Губинского РУП обнаружили незаконно эксплуатируемую угольную скважину в ходе проведения очередных контрольных мероприятий по пресечению незаконной добычи угля на территории района.
В ходе расследования было установлено, что незаконным производством древесного угля занимался местный житель Эльсевер Гайыбов.
В связи с выявленным фактом составлен протокол, в отношении виновного лица приняты соответствующие меры, угольная скважина ликвидирована.
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