Продолжаются поиски двух лиц, которых унесли сели

Сотрудниками Гейгельского районного отдела полиции продолжаются поиски Мухтара Гусейнова 1954 года рождения и Ибрагима Гурбанова 2001 года рождения, пропавших без вести в результате стихийного бедствия на реке Гянджа.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

Утром в Главное управление полиции города Гянджа и Гейгельский районный отдел полиции поступила информация о том, что на участке реки Гянджа обнаружены тела 2 человек.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, извлекли тела и направили их на экспертизу. Расследование продолжается.