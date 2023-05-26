В Азербайджане наблюдается сокращение запасов пресной воды

В Азербайджане наблюдается серьезное сокращение запасов пресной воды.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на брифинге в ОАО "Азерсу" сказал начальник отдела по связям с общественностью Анар Джебраиллы.

По его словам, в настоящее время в связи с этим проводятся комплексные мероприятия. "По решению председателя Государственного агентства водных ресурсов разработан план мероприятий. В соответствии с планом по каждому району созданы специальные группы, которые начали свою деятельность с 1 мая. Они проводят мониторинги на заводах, фабриках и других объектах, расследуют факты неконтролируемого и незаконного использования воды", - сказал Джебраиллы.