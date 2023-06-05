https://news.day.az/society/1570698.html При Нахчыванском госуниверситете будет создана англоязычная средняя школа
При Нахчыванском госуниверситете будет создана англоязычная средняя школа
При Нахчыванском государственном университете будет создана англоязычная средняя школа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы", утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Исполнителем проекта является министерство науки и образования. Целью данного проекта является повышение показателей качества среднего образования.
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