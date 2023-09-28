Содержание металлов в пробах воды в Сёюдлу оказалось намного выше нормы

Международная мониторинговая компания "Micon" во время мониторинга на участке свалки в селе Сёюдлу Гядабейского района взяла 20 проб подземных вод в 20 точках. Установлено, что жесткость и мутность воды были выше нормы, а растворенный кислород в воде - ниже нормы. Среди тяжелых металлов содержание железа, меди, цинка, никеля и марганца было выше нормы.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев во время ознакомления жителей села с экспертным отчетом по проблемам здоровья, безопасности и окружающей среды, связанным с управлением отходами, образующимися при эксплуатации золоторудного месторождения "Гядабей", проведенного международной мониторинговой компанией "Micon".

Министр отметил, что в 18 точках было взято 18 проб наземных вод, и в результате анализа было установлено, что жесткость и мутность, в том числе металлы, значительно выше нормы.

"В целях мониторинга качества воздуха, шума и радиационного фона были взяты 8 проб из 8 пунктов, и в результате анализа было установлено, что показатели по всем параметрам находятся в пределах нормы.

Кроме того, в 32 точках было взято 32 пробы почвы. Хотя все показатели были определены в пределах нормы, только металлы характеризовались высокими показателями. Высокое содержание металлов в анализах почвы и воды объясняется особенностями рудообразования местности", - сказал М.Бабаев.

Отметим, что председателем комиссии является министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев. В состав комиссии входят председатель Государственного агентства водных ресурсов, заместитель министра здравоохранения, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра сельского хозяйства, начальник отдела промышленности и энергетики Аппарата Кабинета министров, начальник Государственной службы по вопросам собственности при министерстве экономики и глава Исполнительной власти Гядабейского района.

Напомним, что 20 июня в селе Сёюдлу Гядабейского района группа лиц попыталась провести акцию протеста против строительства в селе искусственного озера. Для изучения ситуации в селе Сёюдлу была создана комиссия. Комиссии было поручено провести мониторинг и оценку текущей ситуации, а также обеспечить рассмотрение обращений граждан в сфере охраны здоровья и окружающей среды.