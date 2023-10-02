В Ханкенди обеспечивается радио и телевизионное вещание

В соответствии с просьбой, озвученной представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана 29 сентября в городе Евлахе во время очередной встречи касательно организации радио-и телевизионного вещания, была изучена ситуация с вещанием в регионе.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что в результате проведенных радиомониторингов выявлено вещание через Шушинскую телерадиовещательную станцию на многих территориях Карабахского региона, включая Ханкенди, семи радио и девяти телевизионных программ Азербайджана. Просвещения армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, и донесения призывов Азербайджанского государства до них осуществляются при помощи FM-радио на частотах 101,1, 103,5 и 97,7 МГц, а также цифрового телевидения на частоте 674 МГц, транслируемых на армянском и русском языках,

"Тем не менее, будут приняты дополнительные меры для дальнейшего расширения качества и охвата радио-и телевизионного вещаний в Карабахском регионе", - отмечается в сообщении.