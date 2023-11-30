https://news.day.az/society/1618416.html Упраздняется "Торговый центр 8-й км"
Упраздняется "Торговый центр 8-й км"
В Баку упраздняется Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Торговый центр 8-й км".
Как сообщает в четверг Day.Az, объявление об этом размещено в официальной прессе.
Отмечено, что кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: AZ 1119 город Баку, Низаминский район, улица Дж.Нахчыванского, дом 38 К.
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