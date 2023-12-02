Лимит на ввоз товаров снизится?

В последние дни в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации распространяется информация о снижении установленного законодательством лимита для товаров, ввозимых в страну гражданами для личного пользования посредством международных почтовых отправлений или карго-компаниями, с 300 до 150 долларов США, передает Day.Az.

Государственный таможенный комитет заявляет, что распространяемая информация не имеет под собой никаких оснований.

"Какие-либо изменения в правилах ввоза в страну товаров для личного пользования, не предназначенных для производственных или коммерческих целей, не являются предметом обсуждения", - отмечается в заявлении ГТК.

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