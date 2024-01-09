Пожар в Республиканском перинатальном центре в Баку, пациенты эвакуированы

04:58

Как ранее сообщалось, пожар в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова Хатаинского района Баку, был оперативно потушен силами Государственной противопожарной службы МЧС.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, силы Государственной противопожарной службы МЧС, Спасательной службы особого риска и силы Бакинского Регионального Центра провели эвакуацию находящихся в здании Центра.

На месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

04:32

Пожар в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова Хатаинского района Баку, потушен силами пожарной охраны МЧС Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.

04:24

На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова Хатаинского района города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, на место происшествия привлечены спасательные силы МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

04:15

В Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на улице Юсифа Сафарова.

К месту происшествия привлечены сотрудники МЧС Азербайджана.

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