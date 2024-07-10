В ДТП в городе Сумгайыт пострадали 4 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на пересечении проспекта Сулх и улицы Самеда Вургуна столкнулись автомобили "Toyota Prius" и "İsuzu". В результате аварии пострадали водитель автомобиля марки "Toyota Prius" и трое пассажиров.

Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу скорой помощи.

По факту проводится расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!