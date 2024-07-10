https://news.day.az/society/1673994.html Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть пострадавшие
В ДТП в городе Сумгайыт пострадали 4 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на пересечении проспекта Сулх и улицы Самеда Вургуна столкнулись автомобили "Toyota Prius" и "İsuzu". В результате аварии пострадали водитель автомобиля марки "Toyota Prius" и трое пассажиров.
Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу скорой помощи.
По факту проводится расследование.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре