Предотвращена попытка перевозки крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, в Билясуварском таможенном управлении был осуществлен таможенный контроль с применением служебной собаки к грузовому транспортному средству гражданина Азербайджана, въезжающему в страну из Ирана.

"Основываясь на реакции служебной собаки, автомобиль был тщательно осмотрен сотрудниками Таможенно-пограничной службы и в передней части прицепа были обнаружены наркотическое средство (сушеная марихуана общим весом 30 килограммов 30 граммов) и психотропное вещество метамфетамин массой 7,9 грамма.

По данному факту проводится расследование", - говорится в сообщении.

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