Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Шуша

30 июля в город Шуша прибыла очередная группа бывших вынужденных переселенцев, отправившаяся из Гарадагского района города Баку.

Как сообщает Day.Az, на данном этапе ключи от новых квартир были вручены 21 семье из 79 человек.

В церемонии приняли участие главный консультант Специального представительства Президента Азербайджана в Шушинском районе Эльшад Искендеров, официальные лица Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Управления государственного заповедника города Шуша.

Семьям, переселившимся на постоянное место жительства в Шушу, предоставляется жилье в новопостроенных домах. На данный момент обеспечены жильем в городе 147 семей (570 человек).