Дерево обрушилось на больницу в Мингячевире

В Мингячевире сильный ветер обрушил дерево на здание больницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, ветер, начавшийся ночью, повалил несколько деревьев. На некоторых участках города оборвались электрические линии.

Одно из упавших деревьев повредило здание центральной городской больницы.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az