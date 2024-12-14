https://news.day.az/society/1715337.html Дерево обрушилось на больницу в Мингячевире - ФОТО В Мингячевире сильный ветер обрушил дерево на здание больницы. Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, ветер, начавшийся ночью, повалил несколько деревьев. На некоторых участках города оборвались электрические линии. Одно из упавших деревьев повредило здание центральной городской больницы.
Дерево обрушилось на больницу в Мингячевире - ФОТО
В Мингячевире сильный ветер обрушил дерево на здание больницы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, ветер, начавшийся ночью, повалил несколько деревьев. На некоторых участках города оборвались электрические линии.
Одно из упавших деревьев повредило здание центральной городской больницы.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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