В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу 24-25 февраля в некоторых районах страны ожидается ветреная погода, в связи с чем объявлено желтое предупреждение.

Согласно предупреждению, в Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Евлахе, Мингячевире, Геранбое, Нафталане, Дашкесвне, Гедабее, Гёйгёле, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Шамахы, Исмаиллы, Нефтчале, Сальяне, Гусаре, Гобустане, Лерике, Ярдымлы, Астаре, Лянкяране и Масаллы ожидается западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.