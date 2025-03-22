Самый народный праздник

Автор: Лейла Таривердиева

Почему азербайджанцы так любят Новруз? Наверное, потому, что он пришел из глубины веков и вписан в ментальный код нашего народа. За тысячи лет Новруз пережил запреты и гонения, но оставался в народной памяти, благодаря чему сегодня мы снова украшаем хончу, выращиваем семени, зажигаем костры и с удовольствием окупаемся в фееричную атмосферу Праздника Весны.

Мы любим Новруз потому, что он естественен и связан не с мифами и преданиями, а с самими силами природы. Это истинно народный праздник, который в Азербайджане отмечали всегда. Какие-то традиции сохранились изначально, какие-то претерпели изменения, а какие-то появились позднее. Все вместе они составляют синтез красоты, добра, вкуса и веселья. Новруз это праздник обновления, и не только в метафорическом смысле, но и в физическом. Это ощущает и природа, и душа. Даже если за окном ненастье (а в Новруз почему-то чаще всего так и бывает), душа все равно поет.

Религиозные институты пытались боролась с Новрузом, с арабскими завоеваниями пришел запрет на "языческий" праздник. Но народ продолжал его негласно отмечать. В последующие века, не сумев победить Новруз, ему попытались придавать религиозную окраску, пристраивать дату весеннего равноденствия к каким-то религиозным событиям, чтобы изменить его смысл. Даже в советский период время наступления нового года было принято спрашивать не у астрономов, а в мечетях. Однако новая окраска не прижилась, Новруз оставался народным праздником, и таковым он остается по сей день.

Отметим, что Новруз - один из древнейших и самых популярных национальных праздников. Он отмечается как начало нового года более чем 300 миллионами людей во всем мире и празднуется уже более 3000 лет на Балканах, Ближнем Востоке, Кавказе, в Центральной Азии, в странах черноморского бассейна и в некоторых других регионах.

Азербайджанский исследователь Енги Оге - уроженец Тебриза, автор книги "Генетические и мифологические коды узоров и дамг". Книга содержит в себе информацию об истории и трактовке тюркской символики, которую можно встретить и на камнях Гобустана и Гямигая, и на азербайджанских коврах. Издание используется в качестве пособия тебризскими ковроткачами.

Енги Оге опубликовал более 50 статей, в том числе посвященных истории праздника Новруз. Исследователь поделился с Day.Az своей версией появления этого самого любимого азербайджанцами праздника.

"Праздник, называемый сегодня Новруз, корнями уходит в Месопотамию. 5000 лет назад в Шумере этот праздник уже отмечался и назывался он тогда Акиту. Связан он был с началом нового календарного года и праздновался 12 дней. Если переложить на современный календарь, то дни Акиту попадали на конец марта-начало апреля. Кстати, в Южном Азербайджане в наше время Новруз тоже празднуют 12 дней, а на 13-ый день люди выезжают на природу и опускают семени в воду.

Название "Акиту" происходит от слова "ячмень". "Ак" в шумерском языке означало "ячмень", и праздник был связан с созреванием этого злака. Интересно, что чуваши, являющиеся потомками племени сувар, некогда проживавшего в данной географии, отмечают в марте праздник Акатуй, связанный с посевом.

Следует подчеркнуть, что в древнетюркских мифах о создании всего живого и неживого, выше творца и верховного создателя стоит Ак-Ана, мать-повелительница. По ее приказу Гара Хан сотворил вселенную, в то время как вокруг все было под водой. Согласно мифам, Ак-Ана живет под водой и, выйдя из воды, приказывает создать землю и жизнь на ней. Ак Ана, живущая в воде, считается самым древним божеством у тюрков. Ее еще называют Мать-Вода. Самое древнее ее изображение можно увидеть среди петроглифов Гобустана (на петроглифе изображены волны и фигура в виде русалки). Это позволяет нам говорить о том, что культ божества-матери берет свое начало именно в Азербайджане.

Возвращаясь к Новрузу, отмечу, что этот праздник, хоть и под другими названиями, тысячелетиями существовал в Передней Азии. После прихода в регион парфян, праздник расширил свою географию и распространился и на другие их владения. При Арабском Халифате праздник весны потерял свою актуальность, но с приходом в 11-м веке Сельджукской империи он под названием "Новруз" ("новый день") получил новую жизнь.

По приказу сельджукского султана Джалал Ад-Давля Мелик-шаха, сына великого правителя сельджуков Алп-Арслана, были привлечены знаменитые математики и астрологи Востока во главе с Омар Хайямом для составления точного календаря, так как календарь хиджры был не столь эффективен в системе управления. Новый календарь назывался Тагвими-Джалали и календарный год в нем начинался с первого дня весны - со дня весеннего равноденствия (20- 21 марта). Указ был подписан 15 марта 1079 года и вернул Новрузу актуальность.

Отмечу, что название праздника имеет персидское происхождение, однако это не означает, что Новруз - персидский праздник, пришел из Персии и связан с зороастризмом. Дело в том, что в официальной документации тюркских династий долгое время использовался персидский язык. О причинах этого много написано. Это, конечно, внесло впоследствии некоторую путаницу при изучении истории нашего региона. Но сегодня в тюркских корнях нашего любимого праздника можно не сомневаться".

Отметим, что наследие Навруза получило признание на международном уровне. В 2009 году ЮНЕСКО включило Навруз в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, отметив его глубокое культурное значение и роль в укреплении взаимопонимания между разными народами. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 марта Международным днем Навруза, призывая к его глобальному празднованию и подчеркивая его ключевые темы - мир, единство и обновление.

В эпоху стремительных перемен Навруз остается символом общего культурного наследия. Он отражает ценности терпимости, единства и мира, которые играют важную роль в современном мире. Празднование этого дня объединяет людей, сохраняя древние обычаи и одновременно обогащая их новыми культурными элементами.

Как сказано на сайте Организации Объединенных Наций, Навруз - это не просто календарная дата, а живая традиция, наполненная символикой обновления и радости. Этот праздник символизирует не просто приход весны, а неизменное стремление человечества к обновлению, миру и процветанию. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает, "когда с приходом весны мир начнет обновляться, помнить, что каждый новый год и каждый день - это шанс начать все сначала, шанс действовать по-другому, возможность создать лучшее общество".

С Праздником Весны!