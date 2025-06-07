Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 8 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но в ночь с 7-го на 8-е число и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди, грозы, будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 18-21° тепла, днем 26-31° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью 65-75%, днем 40-50%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Но в некоторых горных территориях возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах слабый туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-20° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.

С прогнозом погоды на сегодня можно ознакомиться по ссылке.