Какой будет погода в Баку завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 8 июня.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но в ночь с 7-го на 8-е число и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди, грозы, будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 18-21° тепла, днем 26-31° тепла.
Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью 65-75%, днем 40-50%.
В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Но в некоторых горных территориях возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах слабый туман. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 16-20° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
С прогнозом погоды на сегодня можно ознакомиться по ссылке.
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