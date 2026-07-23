Около 50 мужчин в Азербайджане стали жертвами домашнего насилия в 2026 году.

Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос Modern.az сообщил пресс-секретарь Госкомитета Теймур Марданоглу.

По его словам, за первые шесть месяцев 2026 года в Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей Азербайджана поступило 292 обращения, связанные с домашним насилием. Среди обратившихся 230 женщин, 47 мужчин и 15 детей.

Марданоглу отметил, что подавляющее большинство обращений связано с фактами физического и психологического насилия. Вместе с тем были зарегистрированы и случаи экономического насилия.

"Каждое обращение было оперативно рассмотрено, гражданам оказана необходимая правовая, психологическая и социальная поддержка. В зависимости от характера обращения осуществлялось взаимодействие с соответствующими государственными органами, а при необходимости принимались меры по применению механизмов защиты и обеспечения безопасности.

Помимо оперативного реагирования на обращения, особое внимание уделялось обеспечению безопасности пострадавших, защите их прав и направлению к соответствующим службам. По каждому случаю в координации с профильными государственными структурами принимались необходимые меры в соответствии с требованиями законодательства", - заявил он.

В Госкомитете подчеркнули, что борьба с домашним насилием не ограничивается лишь правовыми мерами. Важную роль также играют профилактика, повышение информированности населения, раннее вмешательство и эффективное взаимодействие государственных институтов.

В ведомстве отметили, что каждое обращение рассматривается с особым вниманием, а обеспечение безопасности граждан остается одним из главных приоритетов.