В Азербайджане изменились правила приема на работу директоров и учителей

В этом году будут применены новые правила приема на работу директоров и учителей школ".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал замдиректора Отдела человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, разработан проект новых правил приема на работу учителей: "Правила приема на работу учителей будут утверждены в ближайшие несколько недель. После утверждения проекта будет предоставлена дополнительная информация".

Э.Багиров отметил, что в этом году также планируется проведение конкурса для приема на работу директоров школ: "В правила приема на работу директоров будут внесены изменения. Но правила еще не разработаны".

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