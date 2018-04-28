Сегодня завершается пятый супертурнир по шахматам Shamkir Chess 2018 - ФОТО

Сегодня в Шамкире завершается пятый супертурнир по шахматам Shamkir Chess 2018, посвященный памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В преддверии последнего тура гроссмейстеры высказали ряд интересных мыслей. Когда у Шахрияра Мамедъярова спросили, сталкивался ли он когда-нибудь с дезинформацией, опубликованной в СМИ, он ответил: "Самое запоминающееся произошло после того, как я выступил на прошлогоднем Мемориале Вугара Гашимова и отправился в Россию для участия в командном чемпионате России. В какой-то момент мне позвонили из дома, слышу, мама плачет. Спрашиваю - что случилось? Выяснилось, что в СМИ написали, мол, направляясь в Сочи вместе с Фаигом Гасановым, мы попали в автокатастрофу и погибли. В итоге, нашли того человека, который распространил дезинформацию".

Когда Теймура Раджабова и Сергея Карякина спросили об их музыкальных предпочтениях, оба отметили, что им нравится слушать музыкальные композиции различных жанров, начиная от классической музыки, заканчивая рэпом. В частности, Раджабов отметил, что слушает современный рэп в исполнении таких российских исполнителей, как Oxxxymiron и другие.

На вопрос о том, хотели бы, чтобы их дети профессионально занимались шахматами, Теймур Раджабов ответил: "У меня растет дочка и, зная, какой труд стоит за шахматами, мне не хотелось бы, чтобы она профессионально ими занималась. К тому же девушкам в шахматах приходится значительно сложнее, нежели мужчинам. Конечно же, если она сама проявит к ним интерес, то я не буду возражать, но мне этого не очень бы хотелось". Сергей Карякин отметил, что был бы не против, если бы его дети достигли в шахматах уровня международного мастера или даже гроссмейстера.

Как оказалось, 27 апреля является проклятой датой для Рауфа Мамедова. В этот раз он проиграл Дингу Лирену, допустив ошибку на 37 ходу: "Не знаю... Так повелось, что я очень проигрываю 27 апреля. Может в этом дело... Сегодня это тоже случилось. Помню, на чемпионате Европы проиграл также 27 апреля. Была очень важная партия и тоже зевнул. Сегодня очень обидно проиграл, мне кажется, позиция была почти ничейная", - сказал Рауф Мамедов. У шахматиста также спросили - испытывал ли он когда-нибудь чувство сожаления, когда кого-либо побеждал? Ответ был таков: "Когда побеждаешь какого-нибудь хорошего человека, такого например, как Навару, то испытываешь чувство сожаления". Динг Лирен же отметил, что он не чувствует сожаления, но при этом он не бывает не столь счастлив.

Сегодня в заключительный день сыграют.

Рауф Мамедов (Азербайджан) - Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)

Давид Навара (Чехия) - Теймур Раджабов (Азербайджан)

Магнус Карлсен (Норвегия) - Динг Лирен (Китай)

Радослав Войташек (Польша) - Аниш Гири (Голландия)

Сергей Карякин (Россия) - Веселин Топалов (Болгария)

Турнирная таблица: Карлсен - 5,5 очков, Динг Лирен - 5, Топалов, Мамедъяров, Войташек, Гири, Раджабов, Карякин - по 4, Мамедов - 3,5, Навара - 2.

В Shamkir Chess 2018 принимают участие десять сильнейших гроссмейстеров - обладатель мировой короны Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Динг Лирен (Китай, 2778, 8-й номер рейтинга ФИДЕ), Сергей Карякин (Россия, 2778, 9-й номер), Аниш Гири (Нидерланды, 2777, 10-й номер), Веселин Топалов (Болгария, 2749), Давид Навара (Чехия, 2745), Радослав Войташек (Польша, 2744). Азербайджан представлен трехкратным чемпионом Европы, чемпионом мира по рапиду, вторым шахматистом мира в рейтинге ФИДЕ Шахрияром Мамедъяровым (2814), трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира Теймуром Раджабовым (2748) и трехкратным чемпионом Европы, чемпионом континента по блицу Рауфом Мамедовым (2704).

Shamkir Chess 2018, состоящий из девяти туров, проходит с 18 по 28 апреля. Посредством официального сайта турнира www.shamkirchess.com все партии турнира и пресс-конференции транслируются в прямом эфире. Турнир организован при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group.

Победителем Shamkir Chess в 2014 и 2015 годах становился чемпион мира Магнус Карслен, в 2016 и 2017 годах - Шахрияр Мамедъяров.

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