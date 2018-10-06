Сильвио Берлускони: «У игроков «Монцы» не будет никаких татуировок и бород»

Новый владелец итальянского клуба "Монца" Сильвио Берлускони ввел ряд ограничений на внешний вид для игроков команды, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

"Это будет молодая команда, собранная только из итальянских футболистов. У них будут нормальные прически. Мы уже нашли парикмахера в Монце, который готов постричь их бесплатно. Никаких бород, никаких татуировок. Они не смогут с гордостью носить свои серьги. Они будут примером для подражания на поле, будут извиняться перед соперниками за нарушения и обращаться к судьям, как джентльмены. Если у них попросят автограф, они просто напишут свои имена и фамилии. Они всегда будут одеты солидно и модно. Хочу сделать что-то отличное от современного футбола", - отметил Берлускони.

Напомним, что Берлускони приобрел "Монцу", которая выступает в Серии C, в конце сентября 2018 года. Ранее 82-летний итальянец владел "Миланом".

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