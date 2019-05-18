В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалистки 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с булавами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По итогам квалификации в финал вышли - Дина Аверина (Россия, 23.875 балла), Арина Аверина (Россия, 22.300 балла), Катрин Тасева (Болгария, 22.125 балла), Анастасия Салос (Беларусь, 21.600 балла), Влада Никольченко (Украина, 21.500 балла), Зохра Агамирова (Азербайджан, 20.800 балла), Екатерина Веденеева (Словения, 20.525 балла) и Николь Зеликман (Израиль, 20.350 балла)

Вторая азербайджанская гимнастка Вероника Гудис с результатом 18.800 заняла 20 позицию.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.