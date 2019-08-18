Мюнхенская "Бавария" подписала из "Боруссии" Менхенгладбах футболиста сборной Франции U-20 Микаэля Кюизанса, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

После успешного медицинского обследования Кюизанс подписал пятилетний контракт сроком до 30 июня 2024 года. По информации СМИ, трансфер обошелся в 10 млн евро.

На следующей неделе он начнет тренироваться с новой командой.

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