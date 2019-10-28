"Барселона" хочет заполучить полузащитника "Интера" Стефано Сэнси, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

По информации Sport.es, каталонцы готовы обменять 24-летнего игрока на полузащитника Ивана Ракитича, в котором ранее был заинтересован миланский клуб. "Барселона" уже связалась с представителями итальянца.

Сенси перешел в "Интер" из "Сассуоло" летом этого года на правах аренды с возможностью выкупа за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист провел за "нерадзурри" девять матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Сенси в 30 миллионов евро.

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