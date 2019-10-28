https://news.day.az/sport/1170255.html «Барселона» хочет обменять Ракитича на полузащитника «Интера» Сенси
«Барселона» хочет обменять Ракитича на полузащитника «Интера» Сенси
"Барселона" хочет заполучить полузащитника "Интера" Стефано Сэнси, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.
По информации Sport.es, каталонцы готовы обменять 24-летнего игрока на полузащитника Ивана Ракитича, в котором ранее был заинтересован миланский клуб. "Барселона" уже связалась с представителями итальянца.
Сенси перешел в "Интер" из "Сассуоло" летом этого года на правах аренды с возможностью выкупа за 25 миллионов евро.
В текущем сезоне футболист провел за "нерадзурри" девять матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Сенси в 30 миллионов евро.
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