Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер, объявивший о возвращении на ринг, в следующем году проведет два боя. Как сообщает TMZ Sports, в первом поединке 42-летний американский ветеран сразится против боксера, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Наиболее вероятным соперником тут выступает чемпион WBA в полусреднем весе 40-летний Мэнни Пакьяо. Кстати, в 2015-м Мэйвезер победил филиппинца решением судей.

Что касается второго боя Флойда, то в нем планируется противостояние Мейвезера со звездой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Здесь Флойд рассматривает себе в соперники кандидатуру чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Интересно, что ранее Мейвезер уже вызвал на бой Нурмагомедова. "Поединок пройдет по правилам бокса, - заявил Флойд. - Это будет моя игра. Он первый заговорил о встрече со мной. Значит, пусть приходит в мой мир. Слышал его интервью. Он сказал, что я не смог нокаутировать Макгрегора, а ему удалось отправить ирландца в нокдаун. Верно? Окей, приходи, и я уложу тебя спать".